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Полковник рассказал о готовности НАТО к войне на организационном уровне

Полковник Матвийчук: НАТО на организационном уровне готово воевать с Россией

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Jonathan Drake/Reuters

Страны Североатлантического альянса на организационном уровне уже готовы к боевым действиям, но пока не могут решить, когда переходить открытой вражде. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«НАТО где-то на организационном уровне созрело для противостояния с Россией. Единственное, они не могут назначить момент, когда они перейдут к открытой вражде скрытого противостояния», — подчеркнул эксперт.

По словам аналитика, развитие событий будет зависеть от хода специальной военной операции на Украине. Если ВС РФ смогут добиться внушительных успехов и сама операция будет проходить благоприятно для России, тогда Запад ограничится воинственной риторикой, однако в случае «непредвиденных ситуаций» для российской армии НАТО может ввести войска на территорию Западной или Центральной Украины.

До этого французский политик Матье Вале заявлял, что отправка Францией своих вооруженных сил на Украину закончится войной между Россией и Францией и НАТО с перспективной начала третьей мировой войны.

Ранее американский военный предрек отказ Украины от части своих территорий на переговорах.

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