На Украине двое мужчин облили памятник Бандере

Два молодых человека в украинском Киеве в Подольском районе облили краской памятный крест имени Степана Бандеры. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Правоохранители уже разыскали людей, которые это сделали. Один житель Полтавской области, другой — Житомирской, парням по 22 года. Свои мотивы они пока не сообщают», — сообщил источник.

Отмечается, что молодые люди совершили преступление по статье 296 — «Хулиганство», им грозит до пяти лет ограничения свободы.

До этого сообщалось, что в городе Жмеринке Винницкой области Украины переименовали более 200 улиц. На 43-й сессии Жмеринского городского совета депутаты утвердили новые названия улиц и переулков. В частности, улицу имени Юрия Гагарина переименовали в Запорожских Казаков, Максима Горького — в Героев Крут, улица Декабристов стала улицей Степана Бандеры, Льва Доватора переименована в улицу Симона Петлюры.

9 февраля стало известно, что депутаты Киевского городского совета переименовали улицу, названную в честь родившегося в Киеве знаменитого русского писателя Михаила Булгакова, дав ей новое название — в честь грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе. По словам заместителя мэра украинской столицы, секретаря горсовета Владимира Бондаренко, данное решение было принято в рамках национальной кампании по дерусификации. Заммэра Киева заявил, что в столице Украины не должно остаться никаких названий, связанных с Россией и «ее советским и имперским прошлым».

Ранее на Украине задумались о «переименовании» крымских городов.