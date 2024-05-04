В ФРГ напали на политика от СДПГ

В Дрездене (земля Саксония) напали на члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидата на выборах в Европарламент Маттиаса Экке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение саксонского отделения партии.

Сообщается, что нападение на 41-летнего политика произошло в тот момент, когда он расклеивал на улице предвыборные плакаты.

«Он серьезно пострадал, ему потребовалась операция», — сообщили в партии.

При этом о состоянии Экке и о характере травм не сообщается. Также нет информации о нападавших.

Выборы в Европарламент в Германии пройдут 9 июня.

До этого представитель МИД ФРГ заявил, что в Германии есть свидетельства того, что серверы, в том числе электронной почты немецких компаний, пострадавших от «кибератак со стороны России», были взломаны.

После временный поверенный в делах РФ в Германии отверг обвинения в причастности России к предполагаемой кибератаке на СДПГ.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует визит в Германию в мае и июне.