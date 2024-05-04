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Написавший песню о ежедневном сексе Крейг Дэвид отказался от половой жизни

Певец Крейг Дэвид заявил, что отказался от секса ради духовного роста

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I-Images/Global Look Press

Британский певец Крейг Дэвид признался, что отказался от половой жизни ради духовного роста. Его цитирует TMZ.

Написавший ранее песню о ежедневном сексе «7 Days» артиста уточнил, что не занимался любовью уже два года.

По словам Дэвида, его песня была скорее мечтой, чем фактом. Сейчас, добавил он, воздержание положительно влияет на его креативные способности — 42-летний певец уверен, что достиг пика творческой формы.

4 мая стартует первый за 20 лет гастрольный тур Дэвида «7 Days Commitment Tour».

В 2022 года звезда Marvel Эндрю Гарфилд рассказал о своем ограничении в пище и сексе во время съемок фильма «Молчание».

В картине актер исполнил роль священника. Чтобы лучше войти в образ, Гарфилд «морил себя голодом» и принял целибат на полгода.

Ранее дочь Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии после новостей о «прощании» с актером.

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