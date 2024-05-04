Названы три причины для ухода из женского одиночного катания

Капитаны команды по синхронному катанию «Кристалл Айс Джуниор» Мария Кольцова и Софья Лобачева в интервью «Газете.Ru» рассказали, почему ушли из женского одиночного катания в синхронное.

По словам Кольцовой, ее привлекло взаимодействие в коллективе и интересные элементы, которые исполняют команды по синхронному катанию.

«Я была на сборах в «Сириусе» в одиночном катании, и параллельно там занималась команда «Кристалл Айс», — рассказала Кольцова. — Мне понравилось, как девочки занимаются на полу, работают в хватах, катаются в линиях и делают прикольные штуки. Сказала: «Мам, я хочу!». Год я еще покаталась в одиночном, а потом мы решили, что синхронное — да, это классно, и ни капли не пожалели».

Лобачева отметила, что решила перейти в синхронное катание из-за быстрого развития организма и возникших по этой причине трудностей с исполнением прыжков.

«До 13 лет я каталась в одиночном, а потом из-за быстрого роста и раскоординации на прыжках мы приняли решение, что нужно попробовать что-то новое. Мама предложила: «Давай попробуем синхронное!». Я понятия не имела, что это такое, но мы пришли, я попробовала, мне понравилось, уже второй год катаюсь», — сказала Лобачева.

Ранее Трусова назвала себя фигуристкой предпенсионного возраста.