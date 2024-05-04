В Харькове прогремели взрывы

Взрывы произошли в городе Харьков, расположенном на северо-востоке Украины. Об этом сообщил городской мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Предварительно удар нанесен по Харькову», — написал градоначальник.

Местным жителям настоятельно советуется проявить осторожность и пройти в бомбоубежища.

По информации Терехова, возможны еще ракетные прилеты в город.

Уточняется, что в настоящее время по всей Харьковской области звучит воздушная тревога.

Утром 4 мая Терехов заявлял о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги, которую объявили в Харьковской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли 25 групповых ударов по Украине.