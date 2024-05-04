Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как изменятся цены на бензин летом

Аналитик Терешкин: рост цен на бензин летом сравняется с инфляцией

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Рост розничных цен на бензин в России в ближайшие несколько месяцев сравняется с темпами инфляции, прогнозирует гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин. Его слова приводит РИА Новости.

При этом увеличение стоимости дизельного топлива продолжит опережать инфляцию в стране, считает эксперт.

Биржевая цена бензина, по оценке Терешкина, летом может превысить отметку в 55 тыс. рублей за тонну. В то же время стоимость дизтоплива останется вблизи уровня в 60 тыс. рублей за тонну. Такой сценарий подразумевает сохранение текущих правил выплат по демпферу, подчеркнул аналитик.

В апреле сообщалось, что кабмин РФ приступил к активному обсуждению новых способов по сдерживанию роста цен на бензин и дизель, особенно перед началом сезона высокого спроса на топливо. Согласно прогнозам, меры властей могли бы снизить стоимость топлива на заправках до 2%.

Ранее стало известно, как Россия может избежать дефицита бензина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами