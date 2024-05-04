Россиянам рассказали, как изменятся цены на бензин летом

Рост розничных цен на бензин в России в ближайшие несколько месяцев сравняется с темпами инфляции, прогнозирует гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин. Его слова приводит РИА Новости.

При этом увеличение стоимости дизельного топлива продолжит опережать инфляцию в стране, считает эксперт.

Биржевая цена бензина, по оценке Терешкина, летом может превысить отметку в 55 тыс. рублей за тонну. В то же время стоимость дизтоплива останется вблизи уровня в 60 тыс. рублей за тонну. Такой сценарий подразумевает сохранение текущих правил выплат по демпферу, подчеркнул аналитик.

В апреле сообщалось, что кабмин РФ приступил к активному обсуждению новых способов по сдерживанию роста цен на бензин и дизель, особенно перед началом сезона высокого спроса на топливо. Согласно прогнозам, меры властей могли бы снизить стоимость топлива на заправках до 2%.

Ранее стало известно, как Россия может избежать дефицита бензина.