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В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ за неделю

Минобороны России: потери ВСУ за неделю составили более 2405 военных

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РИА Новости

Российские военные за неделю отразили 66 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли поражение формированиям 14 бригад противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Уманское, Новокалиново, Нетайлово и Очеретино Донецкой народной республики (ДНР)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе «Abrams» (производства США), 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП «Bradley» (США), 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства.

4 мая артиллеристы группировки войск прикрытия накрыли группу ВСУ, которая направлялась к госгранице у Белгородской области.

До этого украинский политолог Руслан Бортник заявил, что ВСУ не смогли отразить российское наступление в Донбассе.

В конце апреля бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин говорил, что взятие Часова Яра российскими войсками приведет к тому, что на Украине падет весь фронт.

Ранее в ДНР подсчитали количество обстрелов региона со стороны ВСУ.

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