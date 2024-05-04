Названы пять китайских кроссоверов, которые появятся в России в 2024 году

На автосалоне в Пекине представлены не менее 50 кроссоверов различных автобрендов. Шесть из них появятся на российском рынке. Об этом сообщает портал «За рулем».

Так, первой новинкой станет модель BAIC BJ30. По сравнению с машиной первого поколения, новый BJ30 существенно увеличился. Так, длина кузова теперь составляет 4730 мм, а ширина – 1910 мм. Стандартная версия снабжается турбомотором 1.5 (188 л.с.), а за доплату можно получить вариант с гибридной силовой установкой с работающим в режиме генератора ДВС и парой электрических двигателей. Пиковая мощность гибрида – 409 л.с.

Вторая новинка — новый Chery Tiggo 8. Автомобиль получил новую головную оптику и измененную решетку радиатора. В салоне появилась новая приборная панель. Гамма двигателей должна сохраниться: это турбомоторы 1.5, 1.6 и 2.0, а также гибрид.

Еще один кроссовер — обновленный Haval H6. У машины появилась новые бампер и ходовые огни. В салоне другой руль, иная панель приборов, медиасистема с более крупным экраном. Двигатели: турбомотор 1.5 л с отдачей 177 л.с. и 2.0 л мощностью 231 л.с.

Также в России появится Haval H9. У него квадратные фары, дневные ходовые огни круглой формы и решетка радиатора с горизонтальными ламелями. Кроме того, модель отличают широкие колесные арки, высокая линия капота, большие боковые зеркала, крупные бамперы, рейлинги на крыше и бокс для хранения вещей на задней двери. Автомобиль в Китае предлагается с бензиновым мотором мощностью 224 л.с., а также дизельным агрегатом с отдачей 190 л.с.

В Пекине также дебютировал кроссовер Li L6, который будет самым доступным по цене в модельной линейке бренда. В состав силовой установки входят два электродвигателя и бензиновый мотор мощностью 154 л.с. Емкость тяговой аккумуляторной батареи составляет 35,8 кВт.ч, запас хода на чистом электричестве — 172 км, средний расход — 6,9 л на 100 км.

Шестая новинка — Jetour X50. Это субкомпактный кроссовер длиной 4397 мм и колесной базой 2601 мм. Автомобиль получит бензиновый двигатель объемом 1.5 л и шестиступенчатую роботизированную коробку передач. Привод только передний.

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