«Я старею! Не могу спать больше по 12 часов»: 17-летняя Андреева о любви ко сну

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в интервью на YouTube-канале Дарьи Касаткиной призналась, что очень любит спать.

«Но в последнее время мне кажется, я старею. Я начинаю взрослеть, я начинаю стареть, у меня не получается много спать. Я раньше спала часов по 12. Честно слово. А сейчас восемь. Я не могу больше спать, я не хочу. Но я заставляю себя, потому что я хочу, но не могу заснуть. Как мне жить?» — сказала Андреева.

1 мая Андреева в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Мадриде проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко. Встреча, которая продолжалась 1 час 19 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:4.

Андреева занимает 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее белорусская теннисистка назвала еду смыслом жизни.