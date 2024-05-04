Бывший игрок сборной России дал прогноз на матчи «Краснодара», «Зенита» и «Динамо»

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за ведущие клубы Премьер-лиги, а также проведший два матча за национальную сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» предположил, как выступят в 27-м туре Российской премьер-лиги ведущие борьбу за чемпионский титул «Краснодар», санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо».

«Мне кажется, никто из лидеров не потеряет очки, все выиграют. Сложные, конечно, матчи. Взять вот «Сочи», с которым «Динамо» играет. Команда не проигрывает практически ни одного матча. Так же «Краснодару» с «Ахматом» непросто будет, как и «Зениту» с Воронежем. Понятно, что все ждут осечек, но мне кажется, что лидеры дожмут в этот раз, и все дальше будет решаться. Очень интересный чемпионат в этом году, давно мы такого не видели чемпионата – все-таки за четыре тура до конца у нас три претендента на чемпионство!» — считает Деменко.

После 26-ти проведенных матчей «Зенит» и «Краснодар» набрали по 50 очков, но действующий чемпион лидирует по дополнительным показателям, а «Динамо» отстает на три балла. При этом в последнем туре состоится встреча «Краснодара» с «Динамо».

Ранее в «Зените» не увидели ничего страшного в поражении от «Динамо».