Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший игрок сборной России дал прогноз на матчи «Краснодара», «Зенита» и «Динамо»

Экс-футболист Деменко: «Краснодар», «Зенит» и «Динамо» выиграют свои матчи

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за ведущие клубы Премьер-лиги, а также проведший два матча за национальную сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» предположил, как выступят в 27-м туре Российской премьер-лиги ведущие борьбу за чемпионский титул «Краснодар», санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо».

«Мне кажется, никто из лидеров не потеряет очки, все выиграют. Сложные, конечно, матчи. Взять вот «Сочи», с которым «Динамо» играет. Команда не проигрывает практически ни одного матча. Так же «Краснодару» с «Ахматом» непросто будет, как и «Зениту» с Воронежем. Понятно, что все ждут осечек, но мне кажется, что лидеры дожмут в этот раз, и все дальше будет решаться. Очень интересный чемпионат в этом году, давно мы такого не видели чемпионата – все-таки за четыре тура до конца у нас три претендента на чемпионство!» — считает Деменко.

После 26-ти проведенных матчей «Зенит» и «Краснодар» набрали по 50 очков, но действующий чемпион лидирует по дополнительным показателям, а «Динамо» отстает на три балла. При этом в последнем туре состоится встреча «Краснодара» с «Динамо».

Ранее в «Зените» не увидели ничего страшного в поражении от «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами