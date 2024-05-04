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В Москве начался крупный пожар

В Москве произошел пожар на автосервисе

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Николай Хижняк/РИА Новости

В Москве произошел крупный пожар на автосервисе на улице Дорожная. Об этом сообщает агентство «Москва».

Площадь возгорания уже составила 200 кв. м. При этом возможно распространение огня на соседнее здание.

До этого в Москве ликвидировали пожар в административно-производственном здании.

Перед этим стало известно, что производственное здание, которое горело на улице Буракова в Москве, могли поджечь конкуренты пострадавшей строительной фирмы. Пресс-служба МЧС сообщала, что пожар локализовали на 2 500 квадратных метрах. Его тушили на протяжении четырех часов с использованием авиации.

Также сообщалось, что к тушению пожара в здании завода по производству искусственного камня участвовали два вертолета. Отмечалось, что пожар начался около 21:30 и быстро распространился по конструкции.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелся строящийся жилой комплекс «Руставели».

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