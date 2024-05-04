В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщает украинское агентство «Страна.ua».

Подробности о серии взрывов не приводятся. В Одессе расположено большое количество объектов портовой инфраструктуры, в том числе склады и точки производства морских дронов.

На Украине одновременно была объявлена тревога в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Николаевской областях, а также на территории контролируемой Киевом части Херсонской области. Спустя 15 минут отбой тревоги прозвучал в Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.