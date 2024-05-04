За неделю российским военным сдались в плен 14 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих», — говорится в сводке ведомства.

3 мая пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерий Жадан заявил, что ВСУ перестали обучать мобилизованных атакующим действиям и начали готовить их к обороне.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер рассказал, что украинские подразделения убегают с поля боя на некоторых участках фронта.

30 апреля пленный военнослужащий ВСУ Александр Ведерников рассказал, что командование обманом отправило его и других непригодных к службе на передовой в Очеретино.

26 апреля пленный Александр Иванащенко заявил, что ВСУ с помощью FPV-дронов пытались атаковать сдавшихся в плен сослуживцев.

Ранее пленный рассказал о нехватке молодых солдат ВСУ на передовой.