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ВС РФ за неделю нанесли 25 групповых ударов по Украине

Минобороны: ВС России за неделю нанесли 25 массированных ударов по Украине

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 25 массированных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

«Нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», — указывается в отчете.

Согласно информации ведомства, в результате ударов поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры республики, предприятия оборонно-промышленного комплекса, склады хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников.

Кроме того, Российская армия наносила сокрушительные удары по пунктам временной дислокации подразделений нацформирований и иностранных наемников, скоплениям живой силы и оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Перед этим минобороны сообщало, что российские военные за неделю отразили 66 контратак ВСУ и нанесли поражение формированиям 14 бригад противника.

Ранее минобороны отчиталось о поражении военных и энергетических объектов на Украине за неделю.

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Операция на Украине
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