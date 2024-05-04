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Российские военные взяли под контроль три населенных пункта в ДНР

МО: войска РФ взяли под контроль Новобахмутовкe, Семеновкe и Бердычи в ДНР

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, российские военные также нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак в районах населенных пунктов Ленинское, Уманское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино и Нетайлово ДНР.

До этого украинский политолог Андрей Золотарев высказывал мнение, что российские войска могут выйти на административные границы Донецкой и Луганской народных республик уже предстоящей осенью. Он отмечал, что в настоящее время в районе донецкого поселка Очеретино наблюдается тактический прорыв Вооруженных сил РФ.

В конце апреля эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала заявлял, что следующие два месяца будут крайне тяжелыми для Вооруженных сил Украины.

29 апреля Министерство обороны РФ сообщало, что военнослужащие страны взяли под свой контроль населенный пункт Семеновка.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал успехи российских военных на поле боя.

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