Индия сняла запрет на вывоз лука

Правительство Индии сняло запрет на экспорт лука, который действовал с 8 декабря 2023 года. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на сообщение Генерального директората внешней торговли республики (DGFT).

Вместе с этим регулятор установил минимальную экспортную цену на лук в размере $550 за метрическую тонну.

По оценкам трейдеров, на Индию приходится более половины всего импорта лука в азиатские страны. Более того, сроки поставки из этой страны значительно короче, чем из Китая или Египта.

До этого сообщалось, что Индия в феврале поставила в Россию смартфонов на рекордные $36 млн, что в 12 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате эта категория товаров стала главной в индийском экспорте в РФ.

Ранее Россия заняла треть рынка удобрений Индии.