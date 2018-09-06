Пенс призвал Парагвай перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Вице-президент США Майк Пенс призвал лидера Парагвая Марио Абдо Бенитеса выполнить предыдущие обязательства и перенести посольство страны в Израиле в Иерусалим. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Пенс и Бенитес провели телефонный разговор и обсудили задержку официального переезда посольства в Иерусалим», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Пенс подчеркнул, что Парагвай должен перенести посольство в Иерусалим в ознаменование исторических отношений с Израилем и США.

Ранее сообщалось, что Израиль закрыл свое посольство в Парагвае в ответ на отмену переноса парагвайского посольства в Иерусалим.