Пенс призвал Парагвай перенести посольство в Израиле в Иерусалим
Вице-президент США Майк Пенс призвал лидера Парагвая Марио Абдо Бенитеса выполнить предыдущие обязательства и перенести посольство страны в Израиле в Иерусалим. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Пенс и Бенитес провели телефонный разговор и обсудили задержку официального переезда посольства в Иерусалим», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, Пенс подчеркнул, что Парагвай должен перенести посольство в Иерусалим в ознаменование исторических отношений с Израилем и США.
Ранее сообщалось, что Израиль закрыл свое посольство в Парагвае в ответ на отмену переноса парагвайского посольства в Иерусалим.