Небензя связал заявление Мэй по Скрипалям с готовящейся провокацией в Идлибе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что заявления Великобритании по делу Скрипалей неслучайно были сделаны на фоне готовящейся провокации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по делу Скрипалей состоялось в преддверии готовящейся химической провокации боевиков в Идлибе.

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Он также добавил, что инцидент в Солсбери уже пытались использовать для «подрыва» авторитета России.

Ранее Небензя заявил, что российская сторона услышала «коктейль лжи» во время обсуждения дела Скрипаля в СБ ООН.