МИД: Лондон пытается «привязать» ОЗХО к бездоказательным обвинениям

В МИД России отреагировали на выступление по «делу Скрипалей» британского премьер-министра Терезы Мэй, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Как отмечается, британской стороне безразличны выводы экспертов Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), им надо «привязать» организацию к результатам исследований британских химиков.

Реклама

«То есть добиться того, чтобы ОЗХО «проштамповала» бездоказательные обвинения», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что работы над похожими химическими соединениями ведутся в США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Чехии, Нидерландах, а также заявили о невозможности определить страну происхождения «Новичка» из Солсбери и Эймсбери.

В МИДе заявили, что Россия и дальше будет противопоставлять факты антироссийской истерии вокруг «дела Скрипалей».

Ранее сообщалось, что Британия собирается обсудить отравление в Солсбери в Совбезе ООН.