В Белом доме рассказали о встрече Трампа и Мэй

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведут встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, лидеры провели телефонный разговор и обсудили ряд вопросов национальной безопасности.

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Она также отметила, что Трамп и Мэй ждут встречи друг с другом на полях ГА ООН.

Ранее СМИ сообщили, что Мэй провела телефонный разговор с Трампом.

Как отмечалось, разговор между Трампом и Мэй состоялся за несколько часов до того, как британский премьер-министр назвала подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.