Мэй пригрозила России новыми санкциями из-за инцидентов с «Новичком»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на расширении антироссийских санкций из-за инцидентов с отравляющим веществом «Новичок» в британских Солсбери и Эймсбери. Об этом сообщает Reuters.

При этом премьер-министр подчеркнула, что Британия не хочет «бороться» с россиянами, но настаивает на ответственности российских властей за инциденты с отравляющим веществом. Официальная Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения британских властей.

Ранее Мэй заявила, что двое мужчин, подозреваемых британской полицией в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, являются сотрудниками российской разведки.