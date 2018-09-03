В ЕС договорились о продлении индивидуальных санкций против России

Комитет постпредов стран Евросоюза согласовал продление индивидуальных санкций против России, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Отмечается, что ограничения продлят еще на полгода.

В марте совет Евросоюза продлил санкции в отношении 150 россиян и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик и 38 организаций из-за ситуации, «угрожающей суверенитету Украины». Санкции были продлены до 15 сентября.

Санкционные меры подразумевают заморозку активов физических и юридических лиц, попавших под санкции, а также ограничения на поездки.