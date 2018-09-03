В МИД Франции прокомментировали убийство Захарченко

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Представитель министерства иностранных дел Франции прокомментировал убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, подчеркнув, что оно не ставит под сомнение взятые сторонами на себя обязательства по минским соглашениям, передает РИА «Новости».

По его словам, во Франции не считают, что «развитие событий на востоке Украины» как-либо ставит под сомнение как обязательства сторон в рамках минских соглашений, так и целесообразность встреч в нормандском формате между Россией, Украиной, Францией и ФРГ.

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Он также подчеркнул, что честные переговоры нужны именно тогда, когда возникает напряженность.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует выходить из минского процесса, несмотря на убийство Захарченко.