Лавров назвал «печальной историей» массовую высылку российских дипломатов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери британские власти смогли убедить европейские страны выслать своих дипломатов из России, несмотря на процедуру выхода из ЕС, передает РИА «Новости».

«Я искренне снимаю шляпу перед британским дипломатами, которые в период, когда страна уходит полностью из ЕС, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России, ну и США тоже», — сказал Лавров в ходе своего выступления перед студентами МГИМО.

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Он также назвал складывающуюся ситуацию в российско-британских отношениях «печальной историей». В частности, он отметил, что британская сторона не предоставила никому «что-то сверх highly likely» по делу Скрипалей.

«Нас с Британией ничто не связывает такого непоправимого. Все те события, которые послужили резкому охлаждению, если не замораживанию отношений, они из разряда highly likely», — заявил министр.

Лавров также отметил, что британские традиции «хорошо известны».

Ранее сообщалось, что Лавров обвинил США в шантаже.