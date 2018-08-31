Лавров приготовился к насыщенной встрече с Помпео на полях ГА ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он настроен на продуктивные переговоры со своим американским коллегой Майком Помпео. Слова Лаврова передает РИА «Новости».
Встреча Лаврова и Помпео пройдет на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН — они будут участвовать в министерской неделе.
«Я исхожу из того, что у нас обоих есть готовность провести специальную насыщенную, содержательную встречу, посмотреть на все вопросы, которые требуют нашего внимания, в двусторонней повестке дня и в международных делах», — отметил Лавров.
Ранее министры иностранных дел провели телефонные переговоры. Сообщалось, что Помпео в ходе телефонного разговора с Лавровым призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в России.