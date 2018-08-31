NYT: похороны Маккейна стали «безоговорочным упреком» Трампу

Похороны сенатора США Джона Маккейна, который скончался от рака мозга 25 августа, стали «безоговорочным упреком» президенту США Дональду Трампу, которого ранее часто критиковал американский сенатор. Об этом пишет газета The New York Times.

Вскоре после того, как сенатор Джон Маккейн летом 2017 года узнал, что у него рак мозга, он начал каждую пятницу созывать встречи в своем кабинете на Капитолийском холме с группой доверенных помощников. Предметом этих встреч были его похороны, пишет NYT. Тщательно спланированное четырехдневное «празднование жизни» Маккейна, которое стало упреком Трампу и его повестке дня, говорится в материале. Он подробно обсудил детали: кто будет нести его гроб, кто будет приглашен на траурную церемонию и выступит с речью на похоронах, какая музыка будет сопровождать все это.

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В течение многих лет, Трамп использовал свой аккаунт в твиттере и президентскую трибуну, чтобы осуждать американского сенатора от Аризоны Джона Маккейна, пишет газета. В своей смерти Маккейн нашел способ сказать последнее слово. Отмечается, что президент США Дональд Трамп не был приглашен на похороны Маккейна.

Мемориальные мероприятия начались на этой неделе в Аризоне, когда тело скончавшегося от рака сенатора было доставлено в здание Капитолия, затем они продолжились на следующий день на службе в баптистской церкви. После процессия переместится в Вашингтон, куда доставят гроб Маккейна.

В выходные состоится траурная церемония в Кафедральном соборе Вашингтона, где прощание с сенатором будет транслироваться по национальному телевидению.

Ранее сообщалось, что 106-летняя мать Маккейна посетит похороны сына.