«Альтернатива для Германии» вызвалась помочь России в восстановлении Сирии

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» внесет в бунедстаг предложение об участии страны в восстановлении Сирии вместе с Россией. Об этом сообщили в самой партии, пишут «Известия».

«АдГ собирается вынести на парламентское обсуждение возможность выделить Дамаску финансовый транш, чтобы решить проблему нелегальной миграции, устранив ее первопричину», — заявил депутат бундестага Штефан Койтер.

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По его словам, все сирийские беженцы должны вернуться домой. Кроме того, добавил депутат, Западу нужно признаться, что президент Сирии Башар Асад победил, и именно ему предстоит восстанавливать страну.

«Но правительство фрау [Ангелы] Меркель зависит в этом плане от политики США и НАТО. Не думаю, что они допустят участие Германии в реконструкции, пока Асад находится у власти», — добавил Койтер.

В то же время в посольстве Германии в Москве заявили, что позиция Берлина по этому вопросу не изменилась. В частности, Германия примет участие в восстановлении Сирии только после достижения политического урегулирования.