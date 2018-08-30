МИД Украины подготовил документы о разрыве договора о дружбе с Россией

Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет документов о денонсации договора о дружбе с Россией, которое предложит руководству страны в ближайшие дни, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«Документы уже подготовлены, весь пакет. Это всегда было нашей позицией, поэтому мы его обработали, в ближайшие дни мы внесем его формально», — сказал Климкин.

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Как сообщал Климкин, действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами должно быть денонсировано до 30 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Украины трудно испортить, так как они находятся «в глубочайшем кризисе».