CNN ответил на обвинения Трампа во лжи

Американский телеканал CNN ответил в твиттере президенту США Дональду Трампу на его обвинения в публикации недостоверной информации.

«Не делайте ошибки, господин президент, CNN не лжет. Мы сообщаем новости. И мы рассказываем, когда люди во власти лгут. CNN по-прежнему придерживается собственных репортажей и репортеров. Многие из них в этой истории могут быть дураками, но Карл Бернштейн не является одним из них», — написал CNN в твиттере.

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До этого Трамп активизировал свои нападки на CNN в твиттере.

«CNN разрывается изнутри из-за того, что их поймали на большой лжи и они отказываются признать ошибку», — написал Трамп.

Американский лидер в твиттере назвал политического обозревателя CNN Карла Бернштейна «человеком, который живет в прошлом и думает, как дегенеративный дурак», после чего закончил сообщение традиционным в отношении CNN обвинением: «fake news».

Бернштейн известен тем, что участвовал в расследовании Уотергейтского скандала, пишет The Hill. Журналист CNN в материале в июле сообщил, что бывший адвокат президента США Майкл Коэн был готов рассказать ведущему расследование по «российскому делу» спецпрокурору США Роберту Мюллеру, что Трамп знал о встрече его сына с российским адвокатом.

Адвокат Коэна Лэнни Дэвис позже подтвердил газете The Washington Post, что он был источником того материала CNN, утверждая, что Коэн знал об осведомленности Трампа о встрече в встрече его сына в Trump Tower в 2016 году. Позже Дэвис изменил свою позицию, однако в CNN заявили, что по-прежнему придерживаются того, что было написано ранее.