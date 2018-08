CNN ответил на обвинения Трампа во лжи

Американский телеканал CNN ответил в твиттере президенту США Дональду Трампу на его обвинения в публикации недостоверной информации.

«Не делайте ошибки, господин президент, CNN не лжет. Мы сообщаем новости. И мы рассказываем, когда люди во власти лгут. CNN по-прежнему придерживается собственных репортажей и репортеров. Многие из них в этой истории могут быть дураками, но Карл Бернштейн не является одним из них», — написал CNN в твиттере.

До этого Трамп активизировал свои нападки на CNN в твиттере.

«CNN разрывается изнутри из-за того, что их поймали на большой лжи и они отказываются признать ошибку», — написал Трамп.

Американский лидер в твиттере назвал политического обозревателя CNN Карла Бернштейна «человеком, который живет в прошлом и думает, как дегенеративный дурак», после чего закончил сообщение традиционным в отношении CNN обвинением: «fake news».

Бернштейн известен тем, что участвовал в расследовании Уотергейтского скандала, пишет The Hill. Журналист CNN в материале в июле сообщил, что бывший адвокат президента США Майкл Коэн был готов рассказать ведущему расследование по «российскому делу» спецпрокурору США Роберту Мюллеру, что Трамп знал о встрече его сына с российским адвокатом.

Адвокат Коэна Лэнни Дэвис позже подтвердил газете The Washington Post, что он был источником того материала CNN, утверждая, что Коэн знал об осведомленности Трампа о встрече в встрече его сына в Trump Tower в 2016 году. Позже Дэвис изменил свою позицию, однако в CNN заявили, что по-прежнему придерживаются того, что было написано ранее.

Make no mistake, Mr. President, CNN does not lie. We report the news. And we report when people in power tell lies. CNN stands by our reporting and our reporters. There may be many fools in this story but @carlbernstein is not one of them.