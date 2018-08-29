Трамп назвал «фантастическими» свои отношения с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «фантастические» отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает Reuters.

По его словам, Вашингтон «хорошо справляется» в налаживании дипломатических связей с Пхеньяном.

Он также подчеркнул, что частично проблемы в отношениях США и КНДР связаны с торговой войной между Штатами и Китаем.

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Ранее сообщалось, что госсекретарь Майк Помпео отменил свой визит в КНДР из-за письма северокорейских чиновников, в котором упоминалось, что переговоры о денуклеаризации «могут развалиться».

Также ранее стало известно, что северокорейские СМИ обвинили США в заговоре против КНДР.