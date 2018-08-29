Бульвар в Лос-Анджелесе назовут в честь Обамы

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарчетти сообщил, что в городе появится бульвар, названный в честь экс-президента США Барака Обамы. Об этом он написал в своем твиттере.

«Официально: городской совет проголосовал за переименование дороги Родео в бульвар Обамы! Мы в восторге, что это будет напоминанием жителям Лос-Анджелеса и гостям о наследии президента Барака Обамы, когда они будут путешествовать по Лос-Анджелесу», — написал он.

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Ранее городской совет Вильнюса единогласно одобрил решение признать почетным гражданином Вильнюса 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.

На здании вильнюсской Ратуши повешена табличка с цитатой Буша: «Каждый, кто изберет Литву своим врагом, станет врагом США».