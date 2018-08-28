Навальный отреагировал на заявление Володина о доходах матери

Алексей Навальный отреагировал в своем блоге на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что деньги на покупку квартиры имеются у его матери в результате продажи акций в 2007 году.

Ранее Вячеслав Володин заявил «Газете.Ru», что Лидия Барабанова является его матерью и купила квартиру в ЖК «Белый Лебедь» на собственные средства. По его словам, деньги имеются у женщины в результате продажи акций еще в 2007 году.

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По данным источника из окружения Володина, в 2007 году, решив продолжать политическую карьеру, он продал все финансовые активы, от продажи ценных бумаг Володин получил более 500 млн рублей.Трудности с подсчетом он объясняет и тем, что оценка производилась в долларах по курсу 2007 года. Однако эти деньги Володин получил уже в рублях в течение двух лет после продажи.

По словам Навального, Володин оценил выручку от продажи пакета акций в $200 млн, однако год назад в СМИ назывались другие цифры.

«Называлась сумма сделки 592,4 миллиона рублей. Это по старому курсу — 24,1 миллиона долларов. То есть в 4 раза меньше, чем сегодня Володин утверждает», — написал Навальный.

Вопросы по поводу дорогостоящей квартиры матери Володина возникли после очередной публикации Алексея Навального. В своем блоге он указал, что 82-летняя Лидия Барабанова приобрела квартиру стоимостью порядка 230 млн руб.