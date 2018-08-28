Порошенко заявил о начале разрыва соглашения о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что министерство иностранных дел страны должно представить пакет документов необходимых для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией, передает УНН.

По словам главы государства, Украина подошла к прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, который он назвал «анахронизмом». Порошенко сказал, что пакет документов, необходимых для начала реализации этой, процедуры должен быть доставлен ему в ближайшее время.

Реклама

Порошенко сообщил об этом в рамках 13-го совещания послов.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко анонсировал «несколько очень неприятных сюрпризов» для России‍.