AP: Макрон изменил отношение к Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свое отношение к президенту США Дональду Трампу и Вашингтону, в частности, отмечает агентство Associated Press.

Французский лидер во время 90-минутного выступления перед французскими послами в Париже изложил дорожную карту дипломатических приоритетов страны в предстоящем году, говорится в материале.

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Из новой дорожной карты следует, что Макрон изменил свое отношение к США, отмечает агентство. Это отличается от тех демонстративных отношений Макрона и Трампа, которые даже называли «бромансом» (тесные дружественные отношения двух мужчин).

Его речь была сосредоточена на укреплении Европейского Союза в целях противостояния текущим вызовам.

Со времени своего избрания в 2017 году Макрон неоднократно пытался убедить Трампа не выходить из Парижского климатического соглашения и иранской ядерной сделки. Французский лидер также призывал Трампа не вводить пошлины сталь и алюминий из Европы. Броманс это или нет, однако усилия Макрона были напрасны, отмечает AP. Во время выступления в Париже Макрон призвал Евросоюз взять на себя больше ответственности за собственную оборону, чтобы не полагаться на США.

Ранее сообщалось, что Макрон призвал к взаимодействию в сфере обеспечения безопасности все европейские страны.