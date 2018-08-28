Трамп отменил визит Помпео в КНДР из-за «враждебного письма» из Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп принял решение отменить визит госсекретаря Майка Помпео в КНДР из-за «враждебного письма», которое глава госдепа получил от зампреда ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоля, передает РИА «Новости».

Уточняется, что Помпео получил письмо от Ким Ён Чхоля в пятницу утром и показал его Трампу. Точное содержание письма не сообщается, однако оно было «достаточно враждебным».

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Ранее сообщалось, что официальные лица в Сеуле оказались застигнуты врасплох решением Трампа отменить визит Помпео в КНДР.

Также власти Северной Кореи посчитали, что США действуют «двулично» после того, как американский президент Дональд Трамп отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в КНДР.