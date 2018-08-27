Представители МИД России и КНР обсудили проблемы Корейского полуострова

Заместитель главы российского МИДа Игорь Моргулов и его китайский коллега Кун Сюанью обсудили перспективы урегулирования на Корейском полуострове. Об этом сообщается на сайте МИД России.

На сайте внешнеполитического ведомства говорится, что встреча представителей министерств произошла в Москве в понедельник, 27 августа. Она состоялась в рамках регулярного диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии.

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«В ходе консультаций были предметно обсуждены состояние и перспективы урегулирования проблем Корейского полуострова, а также намечены дальнейшие совместные действия в поддержку процесса нормализации обстановки в этом субрегионе через диалог и переговоры между всеми вовлеченными сторонами», — говорится в сообщении МИДа.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не получали от Пхеньяна подтверждения визита лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивосток на Восточный экономический форум.