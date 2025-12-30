Россиянам рассказали, когда надо делать капремонт двигателя

После появления синего дыма из выхлопной трубы автомобиля надо делать капитальный ремонт двигателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель генерального директора по VIP-направлению группы компаний «Автодом» Роман Тимашов.

«Если расход масла (угар) от замены до замены вырос кратно, то следует обратить внимание на наличие внешних течей ДВС, повышенную дымность при запуске или интенсивном разгоне. Если течей нет, а дымность и расход появились, скорее всего, дело идет к капремонту агрегата. Обычно это период двух — трех замен масла», — сообщил Тимашов.

Он добавил, что если двигатель с самого начала потреблял определенное количество масла и этот показатель не увеличился в процессе эксплуатации, то скорее всего, фиксированный расход является нормой для такого мотора.

Приемлемый расход масла в двигателе можно посмотреть в руководстве по эксплуатации автомобиля. Для некоторых моделей он указан в объеме до 1 л на тысячу километров. Все зависит от конструкции мотора и условий эксплуатации машины, предупредил Тимашов.

Ранее стало известно, что будет с мотором из-за старых свечей.