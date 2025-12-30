Размер шрифта
Премьер Польши заявил, что «мир не за горами»

Премьер Туск по итогам консультаций по Украине заявил, что мир не за горами
Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам консультации европейских лидеров относительно ситуации на Украине заявил, что «мир не за горами». Его слова приводит британский телеканал Sky News.

«Мир не за горами. Нет сомнений, что произошли вещи, которые дают основания надеяться, что эта война может закончиться, причем достаточно быстро», — сказал Туск.

При этом политик подчеркнул, что это «всего лишь надежда», а не «стопроцентная уверенность».

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом остались неразрешенными два вопроса по мирному плану из 20 пунктов. Речь идет о Запорожской АЭС и территориях.

При этом он заметил, что мирный план готов на 90 процентов. Если говорить о гарантиях безопасности, то они полностью готовы, уточнил президент Украины. Глава государства подчеркнул, что обсуждается «срок действия гарантий безопасности».

Ранее экс-госсекретарь США оценил позицию Путина по Украине.

