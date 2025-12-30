Россиянин пробрался в магазин, чтобы выпить и закусить мандаринами, и попал на видео

В Подмосковье мужчина пробрался в магазин, чтобы выпить и закусить мандаринами

В Подмосковье 39-летний мужчина пробрался в магазин, чтобы выпить спиртного и закусить мандаринами. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел на улице Ленина в Орехово-Зуево. Злоумышленник отжал входные двери в зоне погрузки и проник внутрь торговой точки. Находясь в помещении, он стал есть мандарины, запивая их алкоголем, а также собирать в пакет другие товары — банку кофе, водку, пиво и чипсы. Росгвардейцы, прибывшие на место по сигналу тревоги, задержали вора до того, как он успел покинуть магазин.

Задержанным оказался житель Наро-Фоминска. Выяснилось, что он ранее уже был судим за кражу.

