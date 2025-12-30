Размер шрифта
В Госдуме рассказали, когда россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле

Депутат Аксаков: россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с 1 сентября
Максим Блинов/РИА Новости

Россияне смогут начать получать зарплату в цифровом рубле с 1 сентября 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Есть план, который утвердила Государственная Дума. С 1 сентября следующего года, с 2026 года, любой гражданин, кто хочет пользоваться цифровым рублем, это сможет делать, получать зарплату цифровым рублем», — сказал депутат.

Аксаков добавил, что сегодня в России проведение операций с цифровым рублем обязаны обеспечивать 12 банков, через которые осуществляется более 80% оборота. При этом данные кредитные организации входят в системно значимые, отметил глава комитета.

5 декабря Центробанк сообщил, что создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля не предусматривается и тому есть ряд причин. Регулятор отметил, что хочет сохранить для россиян уже имеющийся пользовательский опыт, когда цифровой рубль встраивается в банковские приложения граждан, которыми все пользуются.

Ранее экономист предрек усиление контроля за финансовыми операциями россиян в 2026 году.

