Машину Долиной заметили рядом с жильем в Хамовниках

Машина народной артистки России Ларисы Долиной покинула территорию жилья в Хамовниках. Об этом сообщает РИА Новости.

Автомобиль Долиной подъехал к бывшей квартиру звезды в 13.17 мск и сразу въехал на подземный паркинг. В 13.42 мск машина покинула территорию дома.

30 декабря утром к дому в Москве подъезжал грузовик, который припарковался рядом с подъездом. Как рассказали очевидцы, оттуда вышли двое мужчин в рабочей форме, один из которых держал две небольшие коробки.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

