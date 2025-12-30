Размер шрифта
В Туркмении выразили озабоченность в связи с атакой на резиденцию Путина

МИД Туркмении осудил атаку на резиденцию Путина в Новгородской области
Пресс-служба МИД Туркменистана

Туркмения осуждает атаку на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел республики.

«Туркменская сторона выражает озабоченность и осуждает подобного рода действия, угрожающие международной безопасности и стабильности, особенно на фоне усилий, предпринимающихся по урегулированию конфликта [на Украине] посредством переговоров», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что Туркмения — государство, обладающее признанным ООН статусом постоянного нейтралитета. Являясь такой страной, республика всегда указывает на необходимость решать любые международные вопросы исключительно политико-дипломатическими средствами и методами.

До этого атаку на резиденцию российского лидера осудил пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов. Он отметил, что глава государства Садыр Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями о нападении.

29 декабря в Новгородской области отразили атаку украинских беспилотников на резиденцию Путина. По данным министерства обороны РФ, всего был уничтожен 91 дрон. При этом украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Киева к нападению.

Ранее политолог предположил, откуда могли быть запущены атаковавшие резиденцию Путина беспилотники.

