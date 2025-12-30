Медведев пожелал, чтобы тело Зеленского было исследовано в Кунсткамере

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал, чтобы в петербургской Кунсткамере выставили тело президента Украины Владимира Зеленского. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза отметил, что недавно «некий тряпичный уродец» пожелал смерти «одному человеку», а также «дал указания о массированных атаках». При этом Медведев воздержался от аналогичных пожеланий.

«Пожелаю другого — в научных целях. Очень важно, чтобы в будущем после скорой кончины заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере, где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари. И тщательно исследовано», — написал зампред.

24 декабря Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале рождественское видеопоздравление, в котором заявил, что все жители Украины в этот день желают гибели «одного человека». Глава государства не стал уточнять, о ком именно он говорит.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области (Валдай). Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал предрек Зеленскому незавидную судьбу после атаки резиденции Путина.