Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Медведев пожелал появления в Кунсткамере «тельца зеленого гомункула»

Медведев пожелал, чтобы тело Зеленского было исследовано в Кунсткамере
РИА Новости/Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал, чтобы в петербургской Кунсткамере выставили тело президента Украины Владимира Зеленского. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза отметил, что недавно «некий тряпичный уродец» пожелал смерти «одному человеку», а также «дал указания о массированных атаках». При этом Медведев воздержался от аналогичных пожеланий.

«Пожелаю другого — в научных целях. Очень важно, чтобы в будущем после скорой кончины заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере, где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари. И тщательно исследовано», — написал зампред.

24 декабря Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале рождественское видеопоздравление, в котором заявил, что все жители Украины в этот день желают гибели «одного человека». Глава государства не стал уточнять, о ком именно он говорит.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области (Валдай). Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал предрек Зеленскому незавидную судьбу после атаки резиденции Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27536677_rnd_5",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+