Новости. Общество

На Билибинской АЭС на Чукотке остановили последний энергоблок

«Росэнергоатом»: на Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС
Telegram-канал Билибинская АЭС

Атомная электростанция (АЭС) в районе города Билибино в Чукотском автономном округе была полностью остановлена после 51 года эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом» в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что 30 декабря специалисты остановили последний энергоблок Билибинской АЭС. Речь идет об энергоблоке №4.

«Атомная станция полностью завершила этап промышленной эксплуатации. Это первый опыт полного останова атомной станции, находившейся в промышленной эксплуатации», — подчеркнули в пресс-службе.

Там уточнили, что АЭС продолжит считаться действующим ядерным объектом. Отныне станция будет работать в режиме без генерации.

Как отметили в «Росэнергоатоме», энергоблок №1 был остановлен еще в 2018 году. В декабре текущего года на Билибинской АЭС поэтапно остановили энергоблоки №2, 3 и 4 с реакторами типа ЭГП-6. Ожидается, что оставшееся отработавшее ядерное топливо выгрузят в пристанционные бассейны в течение двух лет.

В настоящее время энергоснабжение на Чукотке обеспечивает плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов». Последняя расположена в самом северном городе на территории РФПевеке.

Ранее россиянам рассказали о работе по пуску первого блока Курской АЭС-2.

