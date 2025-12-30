Размер шрифта
«Росспиртпром» приобрел крупнейшего производителя водки в России

ТАСС: «Росспиртпром» купил 100% акций «Татспритпрома», ФАС добрила сделку
АО «Росспиртпром» купил 100% акций «Татспиртпрома», сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом ТАСС сообщил источник.

Стоимость сделки не раскрывается.

По итогам 2024 года «Татспиртпром» был признан крупнейшим производителем водки в России. Компания принадлежала правительству Татарстана.

АО «Росспиртпром» является крупнейшим поставщиком этилового спирта в стране. В структуру акционерного общества входят восемь спиртовых заводов, а также несколько сервисных предприятий. «Росспиртпром» принадлежит ООО «Бизнес-Альянс» (99%), бенефициаром которого является предприниматель Владимир Акаев, и бизнесмену Сергею Оболенскому (1%). Государство продало 100% акций «Росспиртпрома» в апреле 2024 года.

9 декабря глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин рассказал, что АО «Росспиртпром» и АО «Татспиртпром» ведут подготовку к слиянию с целью усиления рыночных позиций в отрасли. По его словам, объединение предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией: АО «Росспиртпром» по-прежнему будет концентрироваться на производстве основного сырья — спирта, а АО «Татспиртпром» будет выпускать конечную продукцию для потребителя — ликеро-водочные изделия.

Головные офисы АО «Росспиртпром» и АО «Татспиртпром» будут размещены в Казани. Для Республики Татарстан это означает формирование новой налоговой базы и создание дополнительных рабочих мест, добавил Аглиуллин.

Ранее сообщалось, что на прилавки может вернуться водка «Путинка».

