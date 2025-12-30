Размер шрифта
Стало известно, когда рабочая группа проведет заседание по подготовке выборов на Украине

Рабочая группа проведет заседание по подготовке выборов на Украине в начале января
Valentyn Ogirenko/Reuters

Следующее заседание парламентской рабочей группы по подготовке выборов и референдумов на Украине запланировано на начало января. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

В состав рабочей группы входят 64 человека, среди них представители всех парламентских групп, офиса президента Украины Владимира Зеленского, кабмина, военных структур, ЦИК и верховного суда.

В публикации отмечается, что заседание планируется провести не позднее 9 января.

До этого министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что в стране не готовят участки к выборам или референдуму, пока в стране планируется только создание рабочей группы для подготовки к выборам.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не стремится удержаться у власти и готов провести выборы при условии обеспечения безопасности. Затем Зеленский отметил, что президентские выборы на Украине могут состояться одновременно с референдумом по мирному соглашению.

Ранее в Верховной раде назвали условия для проведения выборов на Украине.

