Новости. Общество

Учительницу арестовали за отправку откровенных сообщений 12-летнему школьнику

В США арестовали учительницу за откровенную переписку с подростком
Police Department

В Луисвилле, штат Кентукки, учительница начальной школы была арестована по обвинению в отправке непристойных сообщений 12-летнему ученику, пишет Daily Star.

По данным полиции, инцидент стал известен после того, как другие ученики обратили внимание на переписку 36-летней Сидни Графс с несовершеннолетним и сообщили об этом администрации школы. В ходе проверки правоохранительные органы изъяли электронные устройства учительницы, на которых, как утверждается, обнаружены доказательства общения с учеником.

Следствие предполагает, что педагог могла встречаться с ребенком вне школы. Во время задержания Граф, по данным суда, дала признательные показания, однако позднее изменила свою позицию и на слушании заявила о невиновности.

Сидни была арестована. Но после внесения залога в размере $100 тысяч была переведена под домашний арест. Ей также запрещено пользоваться социальными сетями до окончания расследования. Следующее судебное заседание назначено на 26 января 2026 года.

Руководство школы, где работала учительница, выпустило заявление, подчеркнув, что Граф временно отстранена от работы и не будет иметь контактов с детьми.

«Мы следуем установленным протоколам. Сотрудник отстранен от обязанностей до завершения расследования», — заявила директор Аманда Купер.

Ранее британской учительнице, родившей от ученика, запретили преподавать.

