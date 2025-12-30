Иран объявил канадский военный флот террористической организацией

Иран объявил Королевский военно-морской флот Канады террористической организацией. Уточняется, что данное решение было принято в ответ на внесение Оттавой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в черный список, сообщает Newsweek.

Как уточняет издание, подобное заявление Тегерана обострило напряженность между двумя странами и вызвало новые опасения по поводу дипломатических последствий.

До этого сообщалось, что посла Канады вызвали в министерство иностранных дел Ирана из-за объявления КСИР террористической организацией. В МИД иранской республики назвали это решение незаконным и провокационным, поскольку Корпус является неотъемлемой частью официальных вооруженных сил Ирана.

Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан в свою очередь заявил, что Оттава решила послать Тегерану сигнал о готовности «использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты» в борьбе с КСИР.

Ранее Канада призвала всех своих граждан немедленно покинуть Иран.