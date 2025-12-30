Размер шрифта
«Занервничали»: под Ростовом гаишники нашли у пассажиров такси 90 свертков с наркотиками

В Ростовской области гаишники задержали пассажиров такси, перевозивших наркотики
Telegram-канал Don Mash

В селе Кулешовка Ростовской области инспекторы ДПС нашли наркотики у пассажиров такси. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Машину остановили для проверки документов. Полицейские заметили, что сидевшие в салоне двое парней как-то занервничали. Их решили досмотреть. В карманах нашли свертки с разноцветным порошком», — говорится в публикации.

По данным канала, у одного пассажира было 24 свертка, у другого – 64. Проведенная экспертиза подтвердила, что содержимое пакетиков – наркотики. Полицейские задержали пассажиров такси. В их отношении возбуждено уголовное дело.

До этого в городе Дальнегорске Приморского края женщина и мужчина избили таксистку до крови и вырвали ей волосы. На кадрах, размещенных в сети, видно, что после произошедшего водительница сидит в испачканном автомобиле и плачет, при этом на лице девушки – кровь. Далее приморка показала, что нападавшие вырвали ей волосы, а ее белая куртка вся испачкана в крови.

Ранее в Адыгее силовики задержали водителя-мигранта, который планировал теракт в школе.

